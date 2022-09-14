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Праздник Челябинской и Магнитогорской улиц пройдет 17 сентября в Москве

Евгений Белоусов
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Праздник Челябинской и Магнитогорской улиц пройдет 17 сентября в Москве
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Челябинская улица Карта всех событий

Праздник улиц Челябинской и Магнитогорской состоится 17 сентября в Москве. Об этом в среду, 14 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента СМИ и рекламы.

Праздник пройдет при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы. В праздничных мероприятиях примут участие представители органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, ветеранских и общественных организаций, делового сообщества Челябинска, Магнитогорска, Восточного административного округа Москвы, москвичи и гости из Челябинской области.

Центральным событием праздника будут торжественное открытие памятного знака на улице Челябинской и установка монумента на улице Магнитогорской в честь присвоения одноименным уральским городам почетного звания «Город трудовой доблести».

Кроме того, в столичном филиале Музея Победы музее «Г.О.Р.А.» 17 сентября пройдет семейный праздник «Фестиваль гречки».

Детей и взрослых ждут увлекательные мастер-классы: они смогут научиться изготавливать фигурки и картины из гречневой крупы, сделать самый красивый чугунок из пластилина, а также посоревноваться в беге в мешках.

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