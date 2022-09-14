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Собянин сообщил об открытии дороги между Боровским и Киевским шоссе

Евгений Белоусов
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Собянин сообщил об открытии дороги между Боровским и Киевским шоссе
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Москва, Западный административный округ, район Солнцево Карта всех событий

Новая дорога между Боровским и Киевским шоссе открылась в районе Солнцево. Об этом в среду, 14 сентября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Четырехполосная трасса длиной свыше 1,1 километра улучшит транспортную доступность порядка 400 тысяч жителей районов Солнцево, Ново-Переделкино, поселений Московский, Сосенское и Мосрентген, — заявил он.

Видео: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Перераспределение транспортных потоков позволит увеличить пропускную способность юго-западного участка МКАД, Киевского и Боровского шоссе, а также ряда магистральных улиц, написал Собянин в Telegram-канале.

10 сентября президент России Владимир Путин и Собянин открыли участок МСД от Ярославского до Дмитровского шоссе. Церемония открытия прошла в режиме видео-конференц-связи.

Открытие трассы от Ярославского до Дмитровского шоссе стало завершающим звеном основного участка МСД. С 10 сентября бессветофорное движение по магистрали будет осуществляться от входа в Москву федеральной трассы М11 (Бусиновская развязка) на севере до Косинской эстакады с перспективой выхода на будущую федеральную трассу М12, которую строят на востоке Москвы.

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