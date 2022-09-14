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МИД Азербайджана предложил Армении гуманитарное прекращение огня

Георгий Соланович

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Нагорный Карабах
В мире
МИД Азербайджана предложил Армении гуманитарное прекращение огня
Фото: Unsplash

Азербайджан призвал Армению к гуманитарному прекращению огня. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана в среду, 14 сентября.

— Призываем Армению воздержаться от деструктивной деятельности и соблюдать гуманитарное прекращение огня. Мир в регионе возможен только на основе строгого соблюдения международного права, — говорится в сообщении.

МИД также заявил о готовности Баку передать Еревану корпус армянских военных, «совершивших диверсию против территориальной целостности» республики. Отмечается, что Азербайджан уже проинформировал Международный Комитет Красного Креста (МККК) о своем намерении.

Нежелание Армении прекращать артиллерийские удары по азербайджанским позициям в очередной раз демонстрирует стремление страны к эскалации конфликта, резюмировали в МИД.

13 сентября Министерство обороны Армении сообщило об обстрелах территории страны около границы азербайджанскими военными с применением артиллерии и беспилотников.

Главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, в чем заключается важность подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

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