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Путин наградил посмертно погибших в Кабуле сотрудников посольства

Георгий Соланович
Политика
Путин наградил посмертно погибших в Кабуле сотрудников посольства
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин присвоил ордена Мужества посмертно двум российским дипломатам, которые погибли в результате теракта в Кабуле.

— За мужество, стойкость и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества: Кужугета Адыгжы Сергеевича — специалиста-эксперта посольства РФ в Исламской Республике Афганистан (посмертно), Шаха Михаила — второго секретаря РФ в Исламской Республике Афганистан (посмертно), — отмечается в документе.

5 сентября рядом с российским посольством в Кабуле прогремел взрыв. Позже стало известно, что подрыв совершил террорист-смертник.

В результате теракта скончались два сотрудника дипмиссии — второй секретарь и охранник.

Позднее «Исламское государство»* взяло на себя ответственность за теракт у российского посольства.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещенная на территории России по решению Верховного суда.

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