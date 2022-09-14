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ЕС продлил на полгода санкции против физических лиц из России

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
ЕС продлил на полгода санкции против физических лиц из России
Фото: depositphotos

ЕС продлил на полгода индивидуальные санкции против физических лиц из России в связи с проведением спецоперации на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Совета ЕС в среду, 14 сентября.

— Совет (Евросоюза — прим. «ВМ») принял сегодня решение продлить срок действия ограничительных мер... еще на шесть месяцев, до 15 марта 2023 года. Санкции будут по-прежнему применяться к 1206 физическим и 108 юридическим лицам (из России — прим. «ВМ»), — отмечается в сообщении.

Меры предусматривают ограничения на поездки физических лиц, замораживание их активов и запрет на денежные транзакции в отношении физических и юридических лиц из России.

14 сентября Россия ввела санкции против 30 руководителей британских структур, отвечающих за продвижение антироссийской повестки, а также представителей оборонного лобби страны.

МИД РФ назвал попавших в список граждан Великобритании «закоренелыми русофобами». Также отмечается, что работа над расширением российского стоп-листа будет продолжена.

Евросоюз (ЕС) Санкции Россия
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