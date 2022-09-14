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Путин обсудил с Гутеррешем вывоз зерна с Украины и экспорт удобрений из России

Елена Самойлова

Сюжет: 

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Путин обсудил с Гутеррешем вывоз зерна с Украины и экспорт удобрений из России
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с генсеком ООН Антониу Гутеррешем. Об этом в среду, 14 сентября, сообщили в пресс-службе Кремля.

— Основное внимание уделено ходу реализации стамбульских пакетных договоренностей по вывозу украинского зерна из черноморских портов и экспорту российского продовольствия и удобрений, — отмечается на сайте Кремля.

9 сентября Путин заявил, что Россия выступает против дискриминации на поставки через европейские порты своих удобрений в развивающиеся страны.

В начале августа глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев сообщил, что Россия полностью обеспечит внутренний рынок, несмотря на возможное сокращение плана по поставкам зерна за рубеж.

Также экс-замминистра сельского хозяйства РФ Леонид Холод рассказал «Вечерней Москве», что Россия имеет самый большой в мире сельскохозяйственный потенциал.

По его словам, один из важнейших и дефицитных ресурсов человечества — плодородная земля. В нашей стране самые большие запасы этого ресурса, причем задействовано из них немногим более половины. Около 40 миллионов гектаров (44 процента) по-прежнему не используются.

Антониу Гутерреш Владимир Путин Переговоры
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