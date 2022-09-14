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Южный вестибюль станции метро «Профсоюзная» заработал в штатном режиме

Евгений Белоусов
Город
Южный вестибюль станции метро «Профсоюзная» заработал в штатном режиме
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, метро Профсоюзная Карта всех событий

Южный вестибюль станции метро «Профсоюзная» работает в штатном режиме. Об этом в среду, 14 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Южный вестибюль станции «Профсоюзная» (выходы с первого по четвертый) открыт для пассажиров. Станция работает в штатном режиме, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что южный вестибюль был временно закрыт по требованию полиции.

Москвичам рассказали о работе службы транспортной безопасности метрополитена. Так, под контролем сотрудников находится 554 объекта метро, 18 объектов МЦК, 6 автовокзалов и автостанций, причалы в акватории Москвы-реки, включая причалы Северного и Южного речных вокзалов.

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