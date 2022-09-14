Офис Зеленского заявил о ракетном ударе по насосной станции в Кривом Роге

Фото: Минобороны РФ

По насосной станции в населенном пункте Кривой Рог нанесли ракетный удар. Об этом сообщил заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в среду, 14 сентября.

По его словам, под удар попали гидротехнические сооружения. Данную информацию подтвердил глава офиса Андрей Ермак.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко позже добавил, что после обстрела в реке Ингулец повысился уровень воды, а мобильная связь в городе перестала работать.

Кроме того, Гончаренко допустил, что в результате удара пострадала насосная станция. Мэр Кривого Рога в свою очередь заявил, что ракетный удар пришелся по одному из объектов гидротехнической инфраструктуры, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что украинские военные ракетными ударами по Новой Каховке в Херсонской области разрушили водный элеватор украинской аграрной компании. По данным главы военно-гражданской администрации района Владимира Леонтьева, огромное количество зерна уничтожено, а производственные мощности разрушены.