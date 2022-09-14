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Суд в Москве приостановил деятельность ресторана Моргенштерна

Евгений Белоусов
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Суд в Москве приостановил деятельность ресторана Моргенштерна
Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Тверской районный суд приостановил деятельность ресторана рэпера Алишера Моргенштерна* «Кайф и точка». Об этом в среду, 14 сентября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

Уточняется, что заведение закрыли на 90 суток из-за обнаруженных нарушений санитарных норм.

В мае адвокат Моргенштерна Сергей Жорин рассказал «ВМ», что рэпера оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков.

По его словам, изначально дело было возбуждено о пропаганде наркотиков в опубликованных ранее в интернете трех видеоклипах на его песни. Однако там состава преступления лингвисты не нашли.

Министерство юстиции России включило рэпера Моргенштерна в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

* Физлицо, выполняющее функции иноагента.

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