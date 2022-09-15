«Большой куш»: гороскоп для всех знаков зодиака на вторую половину сентября

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Первые две недели осени уже позади. Что принесет знакам зодиака вторая половина сентября, «ВМ» рассказала ясновидящая, биоэнерготерапевт Мирелла Гасанова.

Овен

Во второй половине месяца Овны с головой уйдут в работу, отодвинув семью и личные отношения на задний план. Начальство высоко оценит ваше трудолюбие и результативность. А вот родственники и любимый человек могут затаить обиду из-за дефицита внимания к ним.

В отношениях с партнером постарайтесь сгладить острые углы и ни в коем случае не давайте пустых обещаний. Найдите время для небольших знаков внимания. Говорите больше комплиментов, пишите милые СМС, чаще обнимайте вторую половинку. В таком случае удастся успешно завершить рабочие дела, не испортив отношения с любимым человеком.

Телец

Тельцам вторая половина сентября принесет заметные перемены. Придется расстаться со старыми убеждениями, прекратить общение с некоторыми людьми и изменить привычный образ жизни.

Успех будет сопутствовать вам в решении финансовых вопросов. Вы не упустите открывающиеся перед вами возможности и сможете улучшить материальное положение. Это позволит вам закрыть текущие долги и кредиты, ощутить финансовую свободу.

Близнецы

Последние недели сентября Близнецы посвятят решению вопросов в деловых и личных взаимоотношениях. Пройдет это весьма успешно. На работе удастся закрыть все спорные моменты, а в личных отношениях получится разрешить конфликтные ситуации и достичь гармонии.

Большая вероятность встретить старых друзей или бывших возлюбленных. Это общение также приведет к прояснению давних обид и стабилизации отношений.

Рак

Вторая половина сентября пройдет для Раков в спокойном режиме. Будет возможность без лишней спешки решить все рабочие вопросы.

Особое внимание придется уделить построению отношений с коллегами. Вам удастся наладить общение и занять достойное место в коллективе. Возможно, вы почувствуете романтическую симпатию к кому-то из сотрудников.

Лев

Эти две недели Львам стоит посвятить решению отложенных в дальний ящик задач. Скинув со своих плеч груз давних дел, вы сможете реализовать более масштабные проекты и получить материальную выгоду.

Также конец месяца окажется для Львов очень романтичным, личная жизнь заиграет новыми красками.

Дева

Во второй половине сентября Дев ожидают командировки. Также это очень благоприятный период для отпуска. В личных отношениях намечается временный кризис. Чтобы он оказался краткосрочным и не завел взаимоотношения в тупик, постарайтесь отнестись ко второй половинке с пониманием, услышать и понять суть претензий и разрешить их в спокойном разговоре.

Если вы находитесь в активном поиске, то этот период благоприятен для построения отношений. Большая вероятность найти любовь в кругу давних знакомых.

Весы

Звезды рекомендуют Весам оставаться в легком и радостном расположении духа и не упускать открывающиеся возможности. Есть большая вероятность, что вам предложат новую интересную работу.

Также вам может признаться в романтических чувствах кто-то из вашего окружения, очаровавшись общением с вами.

Скорпион

Вторая половина сентября окажется для Скорпионов не самой легкой. Будет казаться, что все ваши дела катятся по наклонной. Однако не стоит отчаиваться и впадать в уныние. Это всего лишь временные трудности.

Вскоре приложенные усилия принесут достойный результат, который превзойдет все ваши ожидания. Главное сохранять оптимизм и работоспособность.

Стрелец

В последние сентябрьские недели Стрельцов ожидают новые полезные знакомства. Однако есть риск отвернуть от себя людей, если допустить высокомерие и давать непрошенные советы.

Постарайтесь быть ненавязчивыми и доброжелательными. Ваше нестабильное эмоциональное состояние может привести к конфликту с близким человеком.

Козерог

В конце сентября Козероги сорвут большой куш. Удача будет сопутствовать вам во всем. Постарайтесь замечать предоставленные возможности и использовать их по максимуму.

Оставайтесь активными и стремитесь реализовать поставленные цели — это очень благоприятный период для ваших достижений. Отпуск лучше перенести на другой месяц.

Водолей

Вторая половина сентября окажется для Водолеев спокойной, но продуктивной. Все цели будут достигаться легко и беспрепятственно. Не нужно суетиться, но и упускать возможности тоже не стоит. Любые начинания принесут положительный результат.

В отношениях с друзьями и близкими настанет гармоничный период. Вы будете ощущать их поддержку и наслаждаться приятным общением.

Рыбы

Конец сентября будет очень удачным для Рыб в карьерном плане. Возможно повышение по должности. Держите руку на пульсе и будьте в курсе изменений в вашем трудовом коллективе.

Для одиноких представителей знака этот период окажется очень благоприятным в поиске второй половинки и построении крепких романтических отношений.