Читатели Der Spiegel раскритиковали фон дер Ляйен за антироссийскую риторику

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Руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сделала громкое заявление о «мерах наказания России». Однако эти слова вызвали негодование среди читателей немецкой газеты Der Spiegel. Пользователи подвергли критике ее высказывание в комментариях к соответствующему материалу.

Дер Ляйен призвала сохранить ограничительные меры против России. Она добавила, что нынешние ограничения являются самыми строгими в мире за всю историю. Глава Еврокомиссии также выразила мнение, что Европа победит. При этом она не сказала, в чем именно будет заключаться победа.

Комментаторы в ответ на это заявление заметили, что в любом случае победителем из ситуации выйдет США, при этом Европа «потеряет многое». Другой читатель Der Spiegel заметил, что такие заявления напоминают ему духоподъемные лозунги времен социалистического прошлого, пишет ФАН.

Накануне дер Ляйен предложила европейцам отправлять увеличившиеся счета за электроэнергию в Россию. Такое заявление было сделано в ответ на критику евродепутата движения «Неподчинившаяся Франция» Маноны Обри. В процессе дебатов она показала главе ЕК счета за газ и электричество. Они принадлежали французским гражданам, которые не были уверены в способности оплатить их.