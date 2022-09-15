Сергунина: В 14 столичных парках пройдут осенние фотовыставки

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького Карта всех событий

Осенние фотовыставки, посвященные истории московских усадеб, природе России и редким работам художников-пленэристов, откроются в парках города. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина в четверг, 15 сентября.

— Посетить осенние фотовыставки можно до конца ноября. Тематика самая разнообразная. В парке «Дубки» горожане и туристы увидят снимки коллекционных монет с изображением редких животных. В зоне отдыха «Терлецкая дубрава» все желающие узнают, какие краснокнижные растения встречаются в Москве, а в «Сокольниках» и Парке Горького познакомятся с работой сотрудников благотворительных организаций и волонтеров, — отметила заммэра.

Фото: Пресс-служба Мосгорпарка

Помимо этого, в усадьбе Воронцово до 27 сентября будет работать фотовыставка «Времена года». На ней горожане смогут увидеть работы художников-пленэристов. Там же с 1 по 30 ноября пройдет ежегодная фотовыставка, посвященная архитектуре и истории усадьбы.

Кроме того, до 1 октября на главной аллее Перовского парка у входной арки будет работать выставка «Путешествие в детство», посвященная героям народных сказок и мультфильмов, а с 16 сентября по 31 октября в Гончаровском парке и в парке «Северное Тушино» (с 15 сентября по 31 октября) будут представлены редкие нумизматические экземпляры.

Кроме того, в столичном филиале Музея Победы музее «Г.О.Р.А.» 17 сентября пройдет семейный праздник «Фестиваль гречки».

Детей и взрослых ждут увлекательные мастер-классы: они смогут научиться изготавливать фигурки и картины из гречневой крупы, сделать самый красивый чугунок из пластилина, а также посоревноваться в беге в мешках.