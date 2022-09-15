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Москвичам пообещали небольшой дождь 15 сентября

Лейла Алиева

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Москвичам пообещали небольшой дождь 15 сентября
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В четверг, 15 сентября, в столичном регионе ожидается облачная погода с прояснениями и небольшим дождем. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России.

Так, днем в Москве температура воздуха составит 15-17 градусов тепла, а ночью — до плюс 9. В Подмосковье в этот же день ожидается от плюс 13 до 18 градусов днем, ночью температура опустится до 11 градусов тепла.

При этом ветер в московском регионе будет юго-западный и не превысит 9 метров в секунду. До 9:00 15 сентября также будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за тумана в Московской области. Атмосферное давление в регионе составит 739 миллиметров ртутного столба, уточняется на сайте Гидрометцентра.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве», что на этой неделе в городе ожидается типичная сентябрьская погода — температура воздуха плюс 14–17 градусов и дожди. По его словам, наступающая неделя станет полной противоположностью прошедшим выходным. На смену солнцу и небольшим заморозкам придут теплые ночи и дожди с небольшим перерывом в середине недели.

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