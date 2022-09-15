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Китайский аналитик назвал условия завершения конфликта на Украине

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Китайский аналитик назвал условия завершения конфликта на Украине
Фото: depositphotos

Завершение конфликта на Украине зависит от ситуации «на земле». Об этом в четверг, 15 сентября, заявил старший научный сотрудник аналитического центра «Тайхэ» Чэнь Хаоян.

— Когда же закончится этот конфликт, оказавший глубокое влияние на Европу и мир? Этот вопрос волнует всех, потому что чем дольше он будет продолжаться, тем больше он будет влиять на ситуацию в регионе, мировую экономику, жизнь людей. Все надеются, что он закончится как можно скорее, — отметил он.

По словам специалиста, отказ Украины от переговоров с Россией является одной из причин данного конфликта, а достижением конечной точки станут кардинальные изменения ситуации на поле боя. Это также может повлиять на завершение второго и начало третьего этапа спецоперации, проводимой российской армией.

Результаты третьего этапа определят ход конфликта и могут стать началом переговоров, которые и приведут к завершению конфликта, передает РИА Новости.

Недавно президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц во время телефонного разговора обсудили ситуацию на Украине. Канцлер призвал президента как можно быстрее найти дипломатическое решение конфликта, а также подчеркнул, что в случае присоединения к РФ каких-либо территорий по завершении СВО Евросоюз введет против России новые санкции.

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