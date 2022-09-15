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Глава ЕК прибыла в Киев для переговоров о приеме в ЕС

Лейла Алиева
В мире
Глава ЕК прибыла в Киев для переговоров о приеме в ЕС
Фото: flickr/european_parliament

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приехала в Киев на переговоры об экономическом сближении и вступлении в ЕС. Об этом стало известно в четверг, 15 сентября.

— Я буду обсуждать с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьером Денисом Шмыгалем то, как продолжать обеспечивать сближение наших экономик и народов, пока Украина движется ко вступлению в ЕС, — приводит ее слова ТАСС.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что предоставление Украине статуса страны — кандидата в Евросоюз направлено не на ее развитие, а на освоение территории страны. При этом к развитию экономики Украины это отношения не имеет.

Недавно дер Ляйен предложила европейцам отправлять увеличившиеся счета за электроэнергию в Россию. Такое заявление было сделано в ответ на критику евродепутата движения «Неподчинившаяся Франция» Маноны Обри. В процессе дебатов она показала главе ЕК счета за газ и электричество. Они принадлежали французским гражданам, которые не были уверены в способности оплатить их.

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