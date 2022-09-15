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Горячие сэндвичи и бургеры могут появиться в подмосковных школьных столовых

Ирина Игнатенко
Общество
Горячие сэндвичи и бургеры могут появиться в подмосковных школьных столовых
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

В меню школьных столовых Подмосковья в будущем могут появиться горячие сэндвичи и бургеры. Об этом рассказала руководитель управления Роспотребнадзора по региону, главный государственный санитарный врач по Подмосковью Ольга Микаилова.

Она напомнила, что в прошлом учебном году в ряде образовательных учреждений стали подавать пельмени. По ее словам, в школах постоянно проводятся проверки качества питания.

— В первом полугодии 2022 года таких проверок прошло 1272. При этом особое внимание уделяется именно контролю качества и безопасности питания, в том числе путем проведения лабораторных исследований, — отметила она в комментарии РИАМО.

Микаилова пояснила, что меню школьных столовых составляется с учетом требований санитарных правил, а также пожеланий родителей и учеников.

Как отмечают эксперты, меню должно также помогать формировать у них привычку здорового питания, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Родители смогут получить консультацию относительно организации питания в школах от сотрудников столичного Роспотребнадзора. Об этом в среду, 7 сентября, сообщили в пресс-службе городского департамента СМИ и рекламы.

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