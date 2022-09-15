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Названы знаки зодиака, на которых обрушатся финансовые проблемы с 16 сентября

Елена Самойлова
Общество
Названы знаки зодиака, на которых обрушатся финансовые проблемы с 16 сентября
Фото: shutterstock

Новолуние в Рыбах и ретроградный Меркурий запустили ряд неприятных событий в сентябре. С 16 сентября ситуацию для представителей некоторых знаков зодиака усугубит квадратура Венеры и Марса.

Так, Водолеев коснутся финансовые проблемы, связанные с конфликтами на работе и штрафами. Кроме того, представителей этого созвездия могут попросить о денежной помощи родственники, поставив Водолеев перед выбором: попрощаться со сбережениями или испортить репутацию благодетеля.

Рыбам в сентябре предстоит выйти из зоны комфорта в финансовой сфере. Будучи беззаботными в вопросах работы, люди этого знака под влиянием квадратуры планет вдруг поймут, что сбережений осталось слишком мало, и будут искать дополнительный источник дохода. Однако стоит быть осторожнее: из-за невнимательности велик риск стать жертвой мошенников.

Тельцы захотят поменять работу и столкнутся с финансовым кризисом, так как период не подходит для таких действий. Представителям данного созвездия, которые все же решатся на авантюру с трудоустройством, предстоит экономить и отказаться от привычной комфортной жизни.

Больше всех не повезет Скорпионам. Они могут потерять свой основной источник дохода из-за интриг. Возможно, они перейдут дорогу влиятельному человеку или сболтнут недостоверный слух. К сожалению, грядущие проблемы с деньгами стоит воспринимать как встряску перед лучшей жизнью, передает издание «7дней.ру».

До этого ведический астролог Светлана Кройцер в беседе с «Вечерней Москвой» дала объяснение понятию «ретроградный Меркурий», а также рассказала, каким знакам зодиака он принесет благополучие.

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