Стремоусов: Союзные силы отразили атаку ВСУ на херсонском направлении

Фото: Минобороны РФ

Украинский десант попытался проникнуть в Херсонскую область, атаку удалось отразить. Об этом сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

— Буквально рано утром некие десантники, они себя называют морские пехотинцы, пытались проникнуть на территорию Кинбурнской косы, это со стороны как раз Черного моря, и пройти, но атака была купирована, нацисты были уничтожены, — сказал он в эфире «Соловьев Live».

Замглавы ВГА пояснил, что Кинбурнская коса территориально находится в Николаевской области. По его словам, украинских десантников сразу заметили и уничтожили, всего было убито около 120 украинских военных.

Также Стремоусов опроверг заявления Киева о том, что украинская армия проникла под Херсон. Он подчеркнул, что ежедневно бывает в селе Киселевка на границе с Николаевской областью, которое якобы захватывают ВСУ, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что бойцы частной военной компании «Вагнер» уничтожили до десяти человек из украинской диверсионно-разведывательной группы между населенными пунктами Покровское и Клиновое.