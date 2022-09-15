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Полиция задержала жителей Подмосковья, которые продавали фальшивые доллары

Степан Жирнов
Происшествия
Полиция задержала жителей Подмосковья, которые продавали фальшивые доллары
Фото: Пресс-центр МВД России

Полиция задержала подозреваемых в продаже фальшивых долларов США в Подмосковье. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в четверг, 15 сентября.

По ее словам, оперативники узнали о том, что несколько жителей Московской области продавали американские купюры значительно дешевле, чем на бирже, и проверили информацию лично. Сотрудники полиции купили у подозреваемых десять стодолларовых купюр и отправили их на экспертизу, которая показала, что купюры поддельные.

Узнав это, оперативники задержали группу злоумышленников возле местного торгового центра в момент, когда подозреваемые реализовывали крупную партию фиктивных долларов. С места происшествия изъяли 100 поддельных купюр.

Видео: Пресс-центр МВД России

В ходе дальнейших оперативно-розыскных действий задержали еще одного подельника, который имел при себе еще 19 фальшивых банкнот.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».

— В настоящее время всё изъятое направлено на экспертизу. Фигуранты заключены под стражу. Предварительное расследование продолжается, — добавила Ирина Волк.

Других фальшивомонетчиков задержали в Люберцах 26 июля. Группа злоумышленников занималась распространением поддельных рублей.

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