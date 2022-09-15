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Мэр Кривого Рога сообщил о подрыве дамбы для понижения уровня воды в Ингульце

Лейла Алиева

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Ситуация в Донбассе
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Мэр Кривого Рога сообщил о подрыве дамбы для понижения уровня воды в Ингульце
Фото: Минобороны РФ

В связи с ракетным ударом по гидротехническому сооружению и разливу реки Ингулец была подорвана дамба на территории Кривого Рога. Об этом в четверг, 15 сентября, сообщил мэр города Александр Вилкул.

— Ночью была ликвидация огромной аварии, которая произошла из-за прилета крылатых ракет «Кинжал» и ракет «Искандер». Проводился большой перечень мероприятий необходимых — начиная от двух подрывов дамбы в районе Черногорки, заканчивая большими инженерными работами, — рассказал он.

По словам мэра города, благодаря продолжающимся работам уровень воды падает, однако подтопления сохраняются, пишет РИА Новости.

Накануне заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил о ракетном ударе по насосной станции в Кривом Роге. Уточняется, что после обстрела в реке Ингулец повысился уровень воды, а мобильная связь в городе перестала работать.

Украинские военные ракетными ударами по Новой Каховке в Херсонской области 2 сентября разрушили водный элеватор украинской аграрной компании. В результате было уничтожено огромное количество зерна, а производственные мощности оказались разрушены.

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