Захарова призвала Украину вернуться к статусу нейтрального государства

Фото: МИД РФ

Гарантии безопасности Украины может дать только возвращение стране статуса нейтрального государства. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в четверг, 15 сентября.

— Реальные гарантии безопасности Украины могут быть обеспечены не западной финансовой поддержкой или техническим содействием, а возвращением этой страны к своему нейтральному, внеблоковому статусу, закрепленному в Декларации о государственном суверенитете 1991 года, — сказала она.

Дипломат добавила, что предложенный офисом президента Украины Владимира Зеленского проект о гарантиях безопасности страны не обеспечит должного эффекта. По ее словам, он станет гарантией обеспечения коррупции среди украинской элиты, передает РИА Новости.

Накануне Мария Захарова заявила, что проект о гарантиях безопасности Украины «испепелит» страны Запада. По ее словам, подписание проекта станет «страшной кабалой», которая настигнет страны, решившие принять в нем участие.

До этого сообщалось, что офис президента Украины опубликовал проект «Киевского соглашения по безопасности». Так, договор будет объединять США, Австралию, Великобританию, Германию, Италию, Канаду и ряд других стран.