«Хозяева своего слова»: Путин обвинил Запад в неспособности сдерживать обещания

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Западные страны являются «хозяевами своего слова», что дает им возможность забрать свои же обещания в случае необходимости. Об этом в четверг, 15 сентября, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с иранским коллегой Ибрахимом Раиси на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

— Они хозяева своего слова. Хотят — дают, хотят — забирают, — цитирует Путина РИА Новости.

До этого сообщалось, что Владимир Путин встретился с Ибрахимом Раиси в ходе поездки на саммит ШОС. Ожидается, что во время диалога российский и иранский лидеры обсудят актуальные международные и региональные вопросы.

Позже российский президент сообщил, что работа над новым договором о сотрудничестве России и Ирана находится в завершающей стадии. По его словам, он «ознаменует» отношения двух стран.

Владимир Путин прибыл на саммит ШОС 15 сентября. В этот день у российского лидера запланированы встречи с зарубежными коллегами, среди которых президенты Киргизии Садыр Жапаров, Туркмении Сердар Бердымухамедов, председатель КНР Си Цзиньпин и другие.