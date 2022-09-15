Пасечник сообщил о попытке Украины начать наступление по всему фронту

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Украинские военнослужащие предприняли попытку развернуть наступление по всей территории фронта, однако оснований для паники нет. Об этом сообщил глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник в четверг, 15 сентября.

— Ситуация очень напряженная. Противник предпринял попытку наступления по всему фронту. Практически на сегодняшний день он находится у границ ЛНР. Хочу всех заверить, что оснований для паники нет. Республика живет в штатном режиме, — сказал он.

Пасечник добавил, что наступление Вооруженных сил Украины не будет иметь должного эффекта. По его словам, безопасность границ республики обеспечивают союзные силы. При необходимости они предотвратят попытку прорыва и продолжат выполнять поставленные спецоперацией цели, передает ТАСС.

Накануне офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил о приближении фронта к границам республики. По его словам, линия боевого соприкосновения находится уже примерно в 10 километрах от границ региона.

До этого сообщалось, что глава Крыма Сергей Аксенов поддержал решение Минобороны России наносить удары по объектам инфраструктуры на Украине. Он выразил надежду на то, что спецоперация перейдет «в более решительный характер».