В Москве пройдет соревнование по точным наукам

Фото: Пресс-служба Yota Арена

На киберспортивной Yota Арене 28 сентября откроется всероссийская физико-техническая контрольная «Выходи решать!». Участникам предстоит в течение часа решить пять задач по одному или нескольким предметам на выбор — физике, математике, информатике и биологии.

Сотня лучших получат призы, а школьники с 8 по 11 класс, набравшие более 50 процентов баллов по любому предмету, смогут поступить в профильный класс по этой дисциплине в заочную физико-техническую школу при Московском физико-техническом институте (МФТИ).

Для выполнения заданий участникам предоставят 100 мощных игровых компьютеров. Кроме того, гостей ждут подарки от организаторов и партнеров, интерактивные фотозоны, книжная ярмарка, стрим «Физтех Радио» и увлекательное шоу «Антинаучная конференция» от создателей сообщества «Физтехи шутят».

Чтобы попасть на открытие контрольной, необходимо зарегистрироваться на сайте Физтех-Союза.

6 сентября Минобрнауки объявило об открытии нового киберспортивного центра в МГТУ «СТАНКИН».