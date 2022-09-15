Политолог Светов рассказал, какие темы обсудят на саммите ШОС

Фото: Минобороны РФ

Саммит ШОС начался в Самарканде 15 сентября, ключевые моменты для обсуждения на полях наметят лидеры России и Китая. Об этом заявил политолог и журналист Юрий Светов.

— Саммит ШОС — это не блоковая система, это встреча государств, которые видят взаимные интересы. Эти взаимные интересы хотят развивать. Прежде всего в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Встреча Путина с Си Цзиньпином должна обозначить ключевые направления этого сотрудничества, — отметил политолог в комментарии «360».

По словам Светова, на саммите обсудят проблемы сотрудничества стран, несмотря на попытки Запада расколоть мир санкционными ограничениями.

Светов добавил, что к диалогу России и Китая смогут подключиться и другие государства, которые хотят сотрудничать в разных отраслях экономики.

До этого сообщалось, что Иран присоединился к ШОС. Как полноправный член организации страна будет участвовать в саммите ШОС с 2023 года, передает Царьград.

Президент России Владимир Путин прибыл на саммит ШОС 15 сентября. В этот день у российского лидера запланированы встречи с зарубежными коллегами, среди которых президенты Киргизии Садыр Жапаров, Туркмении Сердар Бердымухамедов, председатель КНР Си Цзиньпин и другие.