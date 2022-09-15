Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Политолог Светов рассказал, какие темы обсудят на саммите ШОС

Ирина Игнатенко
В мире
Политолог Светов рассказал, какие темы обсудят на саммите ШОС
Фото: Минобороны РФ

Саммит ШОС начался в Самарканде 15 сентября, ключевые моменты для обсуждения на полях наметят лидеры России и Китая. Об этом заявил политолог и журналист Юрий Светов.

— Саммит ШОС — это не блоковая система, это встреча государств, которые видят взаимные интересы. Эти взаимные интересы хотят развивать. Прежде всего в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Встреча Путина с Си Цзиньпином должна обозначить ключевые направления этого сотрудничества, — отметил политолог в комментарии «360».

По словам Светова, на саммите обсудят проблемы сотрудничества стран, несмотря на попытки Запада расколоть мир санкционными ограничениями.

Светов добавил, что к диалогу России и Китая смогут подключиться и другие государства, которые хотят сотрудничать в разных отраслях экономики.

До этого сообщалось, что Иран присоединился к ШОС. Как полноправный член организации страна будет участвовать в саммите ШОС с 2023 года, передает Царьград.

Президент России Владимир Путин прибыл на саммит ШОС 15 сентября. В этот день у российского лидера запланированы встречи с зарубежными коллегами, среди которых президенты Киргизии Садыр Жапаров, Туркмении Сердар Бердымухамедов, председатель КНР Си Цзиньпин и другие.

Россия Китай Внешняя политика
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Ачкасов
Александр Ачкасов

Соответствуем спросу

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Еврозона на грани

Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем открывать медицинский цех

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кажется, она была всегда

Александр Кибовский
Александр Кибовский

Военные оркестры играют марши

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Неуважение к чужому труду

Иван Кудря
Иван Кудря

Миссия против нашего спорта

Все мнения
О проекте