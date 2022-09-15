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Захарова пошутила над вероятностью лишения России постоянного членства в СБ ООН

Евгений Жуков
Политика
Захарова пошутила над вероятностью лишения России постоянного членства в СБ ООН
Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила, что тот, кто сможет лишить РФ постоянного членства в Совете безопасности ООН, должен получить Нобелевскую премию по математике, так как это невозможно. Об этом стало известно в четверг, 15 сентября.

— Это Нобелевская премия, причем в области математики, если такой механизм будет разработан, сто процентов — чтобы лишить нас статуса постоянного члена Совета безопасности ООН. Открою тайну: нереализуем этот сценарий, если мы говорим о праве, — сказала Захарова.

Она пояснила, что лишить Россию статуса постоянного члена СБ ООН можно лишь внесением изменений в Устав. Захарова напомнила, что для реализации этого потребуется две третьих голосов членов Генассамблеи на голосовании за поправки. Затем они должны быть ратифицированы двумя третьими от числа государств — членов ООН, включая всех постоянных членов СБ, уточнила представитель МИД.

Захарова добавила, что другого законного пути осуществить подобный план не существует, передает РИА Новости.

До этого представитель Министерства иностранных дел заявила, что гарантии безопасности Украине может дать только возвращение стране статуса нейтрального государства. Дипломат добавила, что предложенный офисом президента Украины Владимира Зеленского проект о гарантиях безопасности страны не обеспечит должного эффекта.

Мария Захарова ООН МИД РФ
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