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В Кривом Роге сообщили о ракетном ударе по промышленному предприятию

Евгений Белоусов

Сюжет: 

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В Кривом Роге сообщили о ракетном ударе по промышленному предприятию
Фото: Минобороны РФ

По промышленному предприятию в Кривом Роге Днепропетровской области Украины нанесли ракетный удар. Об этом в четверг, 15 сентября, сообщил мэр города Александр Вилкул.

— Вновь крылатая ракета. Попадание в промышленное предприятие. Разрушения серьезные, последствия уточняются, — заявил он.

Вилкул отметил, что, по предварительным данным, при ракетном ударе никто не пострадал, передает РИА Новости.

До этого Вилкул сообщил, что в связи с ракетным ударом по гидротехническому сооружению и разливом реки Ингулец была подорвана дамба на территории города.

Также сообщалось, что украинские военные ракетными ударами по Новой Каховке в Херсонской области разрушили водный элеватор украинской аграрной компании.

По данным главы военно-гражданской администрации района Владимира Леонтьева, огромное количество зерна уничтожено, а производственные мощности разрушены.

8 сентября сообщалось, что свыше десяти взрывов прогремели в Херсоне. Предполагается, что на территории сработала система ПВО, но следов и вспышек от нее не было, при этом были слышны звуки взрывов.

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