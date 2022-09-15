В подмосковном Жуковском разработали уникальные вертолетные лопасти

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Подмосковные специалисты разработали вертолетные лопасти нового поколения. В работе приняли активное участие сотрудники Центрального аэрогидродинамического института имени Н.Е. Жуковского и Казанского вертолетного завода.

Новые лопасти изготовлены из полимерных композиционных материалов и предназначены для использования в легких многоцелевых вертолетах.

Как отмечают технические специалисты, использование новых лопастей позволит увеличить максимальный взлетный вес вертолета, снизить уровень шума, вибрацию и расход топлива, увеличить скорость набора высоты и максимальную крейсерскую скорость.

Кроме того, лопасти дополнены противообледенительной системой, которая позволит летать в условиях кратковременного обледенения, передает «Радио 1».

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