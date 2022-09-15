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Приметы и советы

Психолог дала советы первокурсникам, как справиться со стрессом в первые дни учебы

Ирина Игнатенко
Общество
Психолог дала советы первокурсникам, как справиться со стрессом в первые дни учебы
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Первокурсники испытывают сильное психологическое напряжение, связанное с изменением статуса, ростом нагрузок и зачастую с переездом из родного дома в общежитие. О том, что поможет молодым людям справиться с новыми сложностями, рассказала клинический психолог Люция Сулейманова.

Она отметила, что первокурсник должен следить за собственным здоровьем, а также не забывать о полноценном питании и сне. Нормальные еда и сон дадут организму силы справиться с возросшими нагрузками.

Третья составляющая успешной психологической адаптации — физическая активность. При этом лучше выбирать спортивные занятия в группах.

Для того чтобы режим дня принес максимальную пользу, составлять его надо с учетом особенностей собственного организма. Для этого следует понаблюдать за собой и отмечать в дневнике, когда вы более эффективно работаете, а когда — менее, отметила эксперт в комментарии «Радио 1».

До этого в Минобрнауки сообщили, что к 2025 году в вузах появится система психологической помощи для учащихся и преподавателей, передает «360».

Психолог и карьерный консультант Анна Мухина рассказала, что если во время обучения студент позаботится о своем будущем, то после окончания вуза у него не возникнет проблем с трудоустройством.

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