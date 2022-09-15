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Посвященный 100-летию Роспотребнадзора поезд запустили на Сокольнической линии

Евгений Жуков
Город
Посвященный 100-летию Роспотребнадзора поезд запустили на Сокольнической линии
Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Новый тематический поезд, посвященный 100-летию Роспотребнадзора, запустили на Сокольнической ветке метрополитена. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 15 сентября.

— В пандемию коронавируса мы еще раз убедились в эффективности вашей работы. Она сохранила тысячи жизней, среди которых и сотрудники транспортного комплекса Москвы. И сегодня мы хотим сделать приятный подарок в честь юбилея — запуск тематического поезда, — сказал глава ведомства Максим Ликсутов.

Уточняется, что на ярко-красных вагонах можно увидеть самые важные для федеральной службы даты. Внутри поезда, помимо представленных фактов из истории Роспотребнадзора, пассажиры также узнают интересную и полезную для себя информацию, передает Telegram-канал ведомства.

15 сентября мэр Москвы Сергей Собянин поздравил главу Роспотребнадзора Анну Попову и руководителя столичного управления Роспотребнадзора Елену Андрееву с 100-летием санитарно-эпидемиологической службы России.

В поздравлении Поповой Собянин отметил, что сегодня Роспотребнадзор продолжает успешную работу в решении важных вопросов в сфере защиты здоровья граждан и прав потребителей. По его словам, роль ведомства в период пандемии коронавируса невозможно переоценить.

Говоря о столичном управлении Роспотребнадзора, глава города подчеркнул, что его специалисты эффективно решают важнейшие задачи для города.

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