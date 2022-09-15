МИД Казахстана опроверг информацию о выходе из ОДКБ

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Информация из соцсетей о том, что Казахстан приостановит свое членство в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с 1 января 2023 года, является ложной. Об этом сообщили в МИД республики в четверг, 15 сентября.

— Появившаяся в отдельных социальных сетях информация о якобы планируемом выходе Казахстана из ОДКБ является абсолютным фейком и не соответствует действительности. Казахстан стоит у истоков создания ОДКБ, является активным участником данной организации. Членство в ОДКБ полностью отвечает национальным интересам нашей страны, — говорится в сообщении на портале stopfake.kz, созданного при поддержке министерства информации и общественного развития Казахстана.

В МИД республики также подчеркнули, что ДКБ предусматривает гарантии по обеспечению безопасности для государств-участников организации, в том числе для Казахстана. Помимо этого, отметили в министерстве, сотрудничество в рамках ОДКБ является важным направлением внешней политики Казахстана, а участие республики в организации прописано стратегическими документами властей страны.

В МИД заключили, что Нур-Султан не рассматривает возможность выхода из ОДКБ, передает РИА Новости.

13 сентября Совет организации на внеочередной онлайн-сессии принял решение направить в Армению миссию во главе с генеральным секретарем организации Станиславом Засем для оценки ситуации в связи с обострением на границе с Азербайджаном. Кроме того, ОДКБ назвала произошедшее ночью на границе Армении и Азербайджана неприемлемым и призвала стороны урегулировать сложившуюся ситуацию политико-дипломатическим путем.