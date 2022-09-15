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Около тысячи пассажиров перевезли автобусы из Москвы в Геленджик и Ялту с начала сезона

Лала Манушакян
Город
Около тысячи пассажиров перевезли автобусы из Москвы в Геленджик и Ялту с начала сезона
Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Автобусы ГУП «Мосгортранс» перевезли около тысячи москвичей в Геленджик и Ялту с начала сезона. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 15 сентября.

— В этом году мы запустили автобусы в Геленджик и Ялту — они перевезли порядка 1000 пассажиров, совершили около 40 рейсов и проехали более 60 тысяч километров. Наши рейсы стали хорошей альтернативой железнодорожному транспорту — пассажирам нравятся поездки на комфортных автобусах и качество сервиса, — сказал глава ведомства Максим Ликсутов.

Маршруты к курортам из Москвы будут возобновлены и в 2023 году, уточнил он. Последний в этом сезон рейс в Ялту отправляется 16 сентября, а в Геленджик — 24 сентября, передает Telegram-канал ведомства.

До этого директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин отметил, что в 2022 год самыми популярными местами летнего отдыха в России стали Алтай, Казань, Москва, Нижний Новгород и Санкт-Петербург.

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