Капитальный ремонт жилого дома в Измайлове завершится в октябре

Фото: Пресс-служба Фонда капитального ремонта Москвы

Россия, Москва, Первомайская улица, 49 Карта всех событий

Работы по обновлению дома в районе Измайлово в рамках программы капитального ремонта жилфонда завершатся в октябре 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Москвы в пятницу, 16 сентября.

— В октябре специалисты закончат обновление фасада, крыши и подвальных помещений, а также замену внутренних инженерных систем... На крыше дома заменили обрешетку, кровельное покрытие и произвели локальную замену стропильной системы, — говорится в сообщении.

В настоящее время специалисты занимаются главным украшением объекта — балюстрадным ограждением. Им предстоит восстановить около 70 цементных балясин — утраченных или поврежденных.

За время работ специалисты расчистили поверхности дома от накопившихся загрязнений, нанесли антигрибковую и антикоррозийную защиту, отреставрировали архитектурные декоративные элементы здания, обновили штукатурно-окрасочный слой, а в данный момент приступили к замене входных групп, ремонту козырьков и цоколя.

Осенью также планируется завершить обновление дома 1959 года постройки на проспекте Мира. Специалисты уже заделали трещины современным строительным составом, который значительно укрепляет стены.