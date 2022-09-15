Предпенсионерам предложили выплачивать максимальные пособия по безработице

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Правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому людям предпенсионного возраста должны будут выплачивать пособия по безработице в максимальном объеме.

— Предлагаемые законопроектом изменения позволят исключить дифференцированный подход при определении размера пособия по безработице, выплачиваемого лицам, относящимся к одной и той же категории — граждане предпенсионного возраста независимо от даты признания таких граждан безработными, — говорится в пояснительной записке.

Законопроект разработан для реализации постановления Конституционного суда России (КС) от 17 марта 2022 года. Тогда КС постановил, что вне зависимости от даты признания безработным предпенсионерам должны предоставить равное право на получение пособия по безработице в максимальном размере.

Согласно документу, перерасчет пособия по безработице будет осуществляться по заявлениям людей предпенсионного возраста, признанных безработными на 31 декабря 2018 года.

До этого эксперты центра финансов социальной сферы Научно-исследовательского финансового института Минфина РФ сообщили, что современная российская модель назначения пособия по безработице устарела и требует трансформации.

Они предложили отменить принцип назначения пособий при регистрации в качестве безработного. Аналитики института Минфина считают, что выплаты нужно назначать только тем, чьи семьи признаны малоимущими.