Юрист назвала ситуации, когда могут лишить детских пособий

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Детские пособия платят россиянам, у которых есть основания на получение этой меры государственной поддержки. Некоторые положены всем, а некоторые носят только адресный характер. Например, пособие на ребенка от 3 до 7 лет можно утратить, если материальное положение семьи улучшилось. Об этом сообщила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

По ее словам, для этого вовсе не обязателен рост заработной платы — иногда достаточно купить вторую квартиру в ипотеку.

— Площадь двух квартир превысила 24 квадратных метра на человека. В случае с покупкой дома право на пособие исчезает, если площадь на одного человека стала превышать 40 квадратных метров на одного человека, — рассказала специалист агентству «Прайм».

То же касается появления в семье второй машины, отметила она.

При этом немедленного отказа в пособии не будет. Для расчета доходов используют данные о всех денежных поступлениях за год, завершившийся за четыре месяца до подачи заявления. Учитывается имущество, которым семья владела на момент обращения за выплатой. Даже если права на нее будут утрачены, средства продолжат платить до истечения периода прежнего назначения и возвращать их не нужно, потому что на момент назначения право на выплату было подтверждено, заключила Лебединская.

Многодетные семьи в России получают различные выплаты и льготы. Некоторые из них положены вне зависимости от разных факторов, для получения других нужно соответствовать определенным критериям. Какие выплаты для многодетных семей установлены законодательством РФ и как их получить, — в материале «Вечерней Москвы».