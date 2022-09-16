Кадыров предложил Штатам ввести санкции против всех своих 14 детей

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в ответ на санкции, которые ввели против него и членов его семьи Соединенные Штаты, призвал Вашингтон включить в санкционный список всех своих детей, младшим из которых всего по пять лет.

Он отметил, что в США прекрасно знают, что у него на Западе нет ни счетов, ни имущества, но западные политики упорно вносят его в данные списки.

— А в этот раз и вовсе зачем-то включили и членов моей семьи. В их числе и дочь, которая только-только достигла совершеннолетия. Зачем тянуть резину? Давайте включайте, американцы, всех моих детей, их 14, самым младшим, близнецам Хасану и Хусейну, по пять лет, их тоже внесите в свои списки, — иронично отреагировал в четверг, 15 сентября, глава Чечни в Telegram-канале.

Кадыров добавил, что не может объяснить «упертое» желание Минфина США блокировать его отсутствующее имущество.

15 сентября губернатор Курской области Роман Старовойт поддержал идею главы Чечни Рамзана Кадырова о необходимости начать призыв добровольцев в регионах РФ для их последующего участия в спецоперации на Украине. Он отметил, что все солдаты перед отправкой проходят подготовку в спеццентрах подразделений ВС России, а также получают полный комплект военного снаряжения.