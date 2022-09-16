Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Кадыров предложил Штатам ввести санкции против всех своих 14 детей

Юлия Курганова
Общество
Кадыров предложил Штатам ввести санкции против всех своих 14 детей
Фото: vk/ramzan

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в ответ на санкции, которые ввели против него и членов его семьи Соединенные Штаты, призвал Вашингтон включить в санкционный список всех своих детей, младшим из которых всего по пять лет.

Он отметил, что в США прекрасно знают, что у него на Западе нет ни счетов, ни имущества, но западные политики упорно вносят его в данные списки.

— А в этот раз и вовсе зачем-то включили и членов моей семьи. В их числе и дочь, которая только-только достигла совершеннолетия. Зачем тянуть резину? Давайте включайте, американцы, всех моих детей, их 14, самым младшим, близнецам Хасану и Хусейну, по пять лет, их тоже внесите в свои списки, — иронично отреагировал в четверг, 15 сентября, глава Чечни в Telegram-канале.

Кадыров добавил, что не может объяснить «упертое» желание Минфина США блокировать его отсутствующее имущество.

15 сентября губернатор Курской области Роман Старовойт поддержал идею главы Чечни Рамзана Кадырова о необходимости начать призыв добровольцев в регионах РФ для их последующего участия в спецоперации на Украине. Он отметил, что все солдаты перед отправкой проходят подготовку в спеццентрах подразделений ВС России, а также получают полный комплект военного снаряжения.

Рамзан Кадыров Санкции США Дети
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Нескончаемый замкнутый круг

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

На Кавказе снова неспокойно

Александр Ачкасов
Александр Ачкасов

Соответствуем спросу

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Еврозона на грани

Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем открывать медицинский цех

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кажется, она была всегда

Александр Кибовский
Александр Кибовский

Военные оркестры играют марши

Все мнения
О проекте