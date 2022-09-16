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Генеральный директор ФК «Спартак» сообщил, что в клубе грядут большие перемены

Юлия Курганова
Спорт
Генеральный директор ФК «Спартак» сообщил, что в клубе грядут большие перемены
Фото: АГН Москва

Генеральный директор столичной футбольной команды «Спартак» Евгений Мележиков рассказал, что в клубе скоро появится новый спортивный директор.

— В «Спартаке» будут большие перемены. В ближайшее время будет назначен спортивный директор — иностранец, — рассказал он порталу Sport24.

Должность спортивного директора в московском клубе остается вакантной после ухода итальянца Луки Каттани.

После девяти туров Российской премьер-лиги «Спартак» делит пятую строчку в таблице с «Сочи» и московским «Динамо». Отставание от лидирующего питерского клуба «Зенит» составляет семь очков.

14 сентября петербургский футбольный клуб «Зенит» в меньшинстве уступил «Крыльям Советов» из Самары в матче второго тура группового этапа Кубка России и таким образом потерпел первое поражение в сезоне. Сине-бело-голубые играли в гостях, встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Крыльев». Забитыми мячами отличились Дмитрий Цыпченко (83-я) и Максим Глушенков (90+2).

11 сентября «Зенит» в матче девятого тура РПЛ разгромил «Оренбург». Встреча в Северной столице завершилась со счетом 8:0.

Футбол ФК Спартак новый директор
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