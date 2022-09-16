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Выпускники предпрофессиональных классов в Москве стали чаще поступать на бюджет в ведущие вузы

Евгений Жуков
Город
Выпускники предпрофессиональных классов в Москве стали чаще поступать на бюджет в ведущие вузы
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

В текущем учебном году профориентационные возможности московских школ стали обширнее благодаря новым образовательным возможностям, предпрофессиональным классам и их направлениям. Об этом рассказали в пресс-службе мэра и правительства Москвы в пятницу, 16 сентября.

— Мы видим, что в рейтингах поступающих выпускники предпрофессиональных классов занимают ведущие строчки. Большинство из них продолжают обучение в вузе в соответствии с выбранным профилем, — отметила заместитель руководителя столичного департамента образования и науки Наталия Киселева.

На сегодняшний день в школах организованы девять направлений предпрофессионального образования: предпринимательское, инженерное, медицинское, академическое, кадетское, спортивное, педагогическое, а также ИТ-классы и медиаклассы.

Для успешной реализации проектов подключились спортивные федерации, школы и ведущие профильные вузы, пишет официальный сайт мэра Москвы.

7 сентября заместитель главы Минцифры Николай Яцеленко рассказал о старте набора на «цифровые кафедры» по национальному проекту «Цифровая экономика» в 112 вузов России.

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