Прием заявок на участие в проекте «Музыка в метро» стартует в Москве 20 сентября

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Прием заявок на участие в пятом сезоне проекта «Музыка в метро» начнется 20 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в пятницу, 16 сентября.

— Проект «Музыка в метро» — это отличная возможность для городских музыкантов выступить перед большой аудиторией. Скоро мы запускаем пятый сезон проекта. Ждем новых музыкантов, которые хотят выступать в московском метро, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Участники, которые пройдут конкурсный отбор, смогут получить аккредитацию на право выступать в городском метро один год, а также самостоятельно выбирать удобное время и площадку, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также в столице начался прием заявок IT-специалистов на участие в ежегодном конкурсе на соискание премий мэра Москвы «Лидеры цифровой трансформации». В этом году организаторы изменили количество призовых мест с одного до трех в рамках каждой задачи, а также в два раза увеличили общий премиальный фонд — до 20 миллионов рублей.