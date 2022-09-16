Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Врач-отоларинголог рассказала о проблемах с сердцем из-за капель для носа

Евгений Жуков
Общество
Врач-отоларинголог рассказала о проблемах с сердцем из-за капель для носа
Фото: pixabay.com/ru

Врач-отоларинголог, отоневролог Ольга Мальченко предупредила о возможных проблемах с сердцем из-за продолжительного использования капель для носа. Об этом стало известно в пятницу, 16 сентября.

По словам доктора, применение сосудосуживающих капель от насморка более семи дней может способствовать развитию зависимости. При длительном использовании строение слизистой оболочки носа начинает меняться, происходит разрастание сосудов, и человек уже не может жить без лекарств в силу анатомических изменений.

— Помимо привыкания, капли воздействуют на адреналовые рецепторы, расположенные по всему организму, а значит и все сосуды, в том числе головного мозга, а также увеличивается нагрузка на сердце, — пояснила Мальченко.

Специалист рассказала, что зависимость от сосудосуживающих средств может даже спровоцировать инсульт у людей, имеющих к этому предрасположенность, передает Ura.ru.

До этого врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Владимир Неронов рассказал, почему некоторым людям нежелательно употребление груш и к каким последствиям для здоровья это может привести.

Медицина Врачи зависимость
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Нескончаемый замкнутый круг

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

На Кавказе снова неспокойно

Александр Ачкасов
Александр Ачкасов

Соответствуем спросу

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Еврозона на грани

Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем открывать медицинский цех

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кажется, она была всегда

Александр Кибовский
Александр Кибовский

Военные оркестры играют марши

Все мнения
О проекте