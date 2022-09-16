Врач-отоларинголог рассказала о проблемах с сердцем из-за капель для носа

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Врач-отоларинголог, отоневролог Ольга Мальченко предупредила о возможных проблемах с сердцем из-за продолжительного использования капель для носа. Об этом стало известно в пятницу, 16 сентября.

По словам доктора, применение сосудосуживающих капель от насморка более семи дней может способствовать развитию зависимости. При длительном использовании строение слизистой оболочки носа начинает меняться, происходит разрастание сосудов, и человек уже не может жить без лекарств в силу анатомических изменений.

— Помимо привыкания, капли воздействуют на адреналовые рецепторы, расположенные по всему организму, а значит и все сосуды, в том числе головного мозга, а также увеличивается нагрузка на сердце, — пояснила Мальченко.

Специалист рассказала, что зависимость от сосудосуживающих средств может даже спровоцировать инсульт у людей, имеющих к этому предрасположенность, передает Ura.ru.

До этого врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Владимир Неронов рассказал, почему некоторым людям нежелательно употребление груш и к каким последствиям для здоровья это может привести.