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Появилось видео момента аварии с опрокинувшимся автомобилем на 65-м километре МКАД

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Появилось видео момента аварии с опрокинувшимся автомобилем на 65-м километре МКАД
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Россия, Москва, МКАД, 65-й километр Карта всех событий

Опубликовано видео с места аварии с опрокинувшимся автомобилем на внешней стороне 65-го километра Московской кольцевой автодороги (МКАД). Кадры опубликованы в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» в пятницу, 16 сентября.

В видео показано, что водитель такси не справился с управлением и вылетел на повороте на обочину, а ехавший за ним легковой автомобиль столкнулся с отбойником и опрокинулся.

Видео: Telegram / Дептранс. Оперативно

Инцидент, о котором идет речь, произошел утром 16 сентября в районе станции метро «Строгино». В связи с этим была занята одна полоса из шести, а дорожная ситуация в районе аварии была осложнена. На данный момент движение транспорта на 65-м километре МКАД восстановили.

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