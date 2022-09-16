Появилось видео момента аварии с опрокинувшимся автомобилем на 65-м километре МКАД

Опубликовано видео с места аварии с опрокинувшимся автомобилем на внешней стороне 65-го километра Московской кольцевой автодороги (МКАД). Кадры опубликованы в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» в пятницу, 16 сентября.
В видео показано, что водитель такси не справился с управлением и вылетел на повороте на обочину, а ехавший за ним легковой автомобиль столкнулся с отбойником и опрокинулся.
Инцидент, о котором идет речь, произошел утром 16 сентября в районе станции метро «Строгино». В связи с этим была занята одна полоса из шести, а дорожная ситуация в районе аварии была осложнена. На данный момент движение транспорта на 65-м километре МКАД восстановили.