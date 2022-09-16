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Назван финальный список номинантов литературной премии имени Корнея Чуковского

Евгений Жуков
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Назван финальный список номинантов литературной премии имени Корнея Чуковского
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Около 30 произведений вошли в финальный список соискателей литературной премии имени Корнея Чуковского. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в пятницу, 16 сентября.

За понравившееся произведение читатели могли проголосовать в проекте «Активный гражданин». Всего в конкурсе существует шесть профильных номинаций, среди которых есть проза, поэзия и переведенные тексты с иностранных языков. Известно, что в каждой номинации члены жюри отбирали не более пяти произведений.

В конкурсе участвовали авторы из 70 регионов России, а всего было подано 989 заявок, что говорит о росте заинтересованности к конкурсу среди населения, передает официальный сайт мэра Москвы.

15 сентября сообщалось, что на сцене электротеатра «Станиславский» пройдет фестиваль театрализованных показов «Цех драматургов». Там будут представлены восемь лучших пьес и сценариев, созданных участниками Всероссийского конкурса сценаристов и драматургов и отобранных компетентным жюри из 815 заявок.

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