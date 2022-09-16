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Названы самые популярные занятия «Активного долголетия» среди жителей Подмосковья

Ирина Игнатенко
Общество
Названы самые популярные занятия «Активного долголетия» среди жителей Подмосковья
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В проекте «Активное долголетие» в Подмосковье представлены 26 направлений. Особой популярностью среди жителей Подмосковья пользуются экскурсионные поездки, занятия в бассейне, скандинавская ходьба, творчество, физическая культура, пение.

Также предлагается много локальных и необычных активностей: катание на байдарках и сапах в летний период, рыбалка, полеты на параплане.

Программа губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «Активное долголетие» реализуется с 2019 года. В ней принимают участие граждане пенсионного возраста, передает РИАМО.

Новые активности появятся в проекте осенью в 2022 году. Среди них стрельба из лука, керлинг, катание на коньках и лыжах, цифровая, правовая, финансовая грамотности, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Общегородской клуб «Полезная еда» в центрах московского долголетия открыл новый осенний сезон: еженедельные встречи любителей кулинарии теперь проходят под общей темой: «Урожай собирай».

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