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Московские школы искусств передадут музыкальные инструменты для детей Донбасса

Евгений Жуков
Общество
Московские школы искусств передадут музыкальные инструменты для детей Донбасса
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В столичных школах и колледжах искусств организовали масштабный проект по оказанию помощи коллегам в детских школах искусств Донбасса. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в пятницу, 16 сентября.

Необходимое оборудование, инструменты и учебные материалы уже закуплены по просьбе региональной общественной организации «Землячество донбассовцев».

Московские образовательные и культурные учреждения своими силами организовали сбор средств на приобретение музыкальных инструментов и учебных материалов, необходимых для работы детских школ искусств Донбасса. Столичные организации собрали около трех миллионов рублей.

Кроме того, до 30 сентября проходит еще одна акция — «Соберем ребенка в школу» — в поддержку детей из Донецкой и Луганской народных республик. Собранные вещи передадут в благотворительные фонды, которые оказывают помощь малообеспеченным семьям и школьникам из этих республик, передает официальный сайт мэра Москвы.

20 июня отмечался Международный день беженцев, поэтому сотрудники «Вечерней Москвы» присоединились к акции по сбору книг для жителей Донбасса.

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