«Очень маленькая сумма»: политолог оценил эффективность дополнительной военной помощи США Киеву

Фото: Минобороны РФ

Президент США Джо Байден объявил о выделении дополнительной военной помощи Киеву в размере до 600 миллионов долларов. Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» оценил эффективность данного пакета для Украины.

По словам эксперта, подобная сумма не позволит решить украинскому государству какие-либо проблемы на поле боя. Он предполагает, что она лишь удлинит военную спецоперацию, где и дальше будут гибнуть люди.

— 600 миллионов долларов в принципе ни на что не повлияют — это очень маленькая сумма. Военная техника стоит дороже. Однако даже большая военная помощь принципиально ничего не изменит, поскольку деньги и даже оружие само не стреляет, для этого нужны солдаты, которые умеют и хотят стрелять. Военная помощь Соединенных Штатов лишь продлит эту историю с военной спецоперацией. Значит, в результате этой помощи погибнет больше людей, чем если бы эта помощь отсутствовала, — пояснил он.

При этом собеседник «ВМ» считает, что украинской армии может помочь лишь «волшебное оружие», которое будет воевать за них.

— Ни один из ленд-лизов не поможет Украине, лишь удлинит. Нужно какое-то волшебное оружие, которое само стреляет, само воюет и все делает. Может быть, такое оружие помогло бы Украине, но такого вооружения в природе, как я знаю, не существует, — подытожил Журавлев.

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