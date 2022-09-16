Судебные приставы закрыли ресторан Моргенштерна за нарушение санитарных норм

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Россия, Москва, улица Большая Дмитровка Карта всех событий

В ресторан, который частично принадлежит реперу Алишеру Моргенштерну*, прибыли сотрудники Федеральной службы судебных приставов, чтобы проконтролировать приостановку деятельности заведения за нарушение санитарных норм. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в пятницу, 16 сентября.

По ее словам, точку питания в центре столицы, на Большой Дмитровке, закрыли по решению суда, который признал организацию виновной по статьям «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения» и «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Ресторан приостановит свою деятельность на 90 суток.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Столичная прокуратура контролирует исполнение решения суда.

Заседание, на котором было принято решение о приостановке деятельности, прошло вчера, 14 сентября. За последнее время это не единственные проблемы, с которыми столкнулся музыкант. В мае адвокат Моргенштерна* рассказал, что его подзащитного оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков.

Министерство юстиции России включило рэпера в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

* Физлицо, выполняющее функции иноагента.