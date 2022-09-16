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Синоптик Шувалов пообещал москвичам «мини-бабье лето» на выходных

Ирина Игнатенко
Общество
Синоптик Шувалов пообещал москвичам «мини-бабье лето» на выходных
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Погода в Московском регионе на предстоящих выходных будет комфортной и солнечной, температура воздуха прогреется до плюс 18 градусов. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

В субботу, 17 сентября, не ожидается осадков. Температура воздуха составит 16-18 градусов.

— Что касается воскресенья, то первая половина дня будет без осадков. Такое потепление можно назвать мини-бабьем летом. Оно пролетит практически незаметно, но будет приятным подарком. Однако со второй половины воскресенья к нам будет приближаться активный южный циклон, поэтому в ночь на понедельник будет сильный дождь, — отметил синоптик в комментарии НСН.

Количество осадков может дойти до 30 миллиметров. Также ожидается усиление ветра.

Тем временем, в Ростовской области объявлено штормовое предупреждение из-за ливней с грозами и градом. Непогода продлится до 17 сентября, передает RT.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что туман, гроза и дожди ожидаются в Москве 16 сентября, столбики термометров в этот день покажут до плюс 20 градусов.

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