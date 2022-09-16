Эксперт призвал обновить дорожные знаки и разметки

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Дорожные знаки и разметки в России на сегодняшний день нуждаются в обновлениях и дополнениях, потому что существующих уже недостаточно для регулирования дорожного движения. Об этом сообщил разработчик ГОСТа для дорожных камер Григорий Шухман.

— Изменения нужны, потому что дорожные знаки основаны на документах середины прошлого века, когда более-менее знаки сертифицировали на международном уровне. После этого движение в больших городах стало все более усложняться, соответственно, его стало необходимо дополнительно регулировать, — пояснил он в комментарии НСН.

По словам эксперта, не на всех участках трассы хватает разметок и знаков. Это зачастую приводит к конфликтам среди водителей и авариям.

В 2022 году более 40 улиц Москвы благоустроят по схемам ЦОДД. Так, будут созданы просторные тротуары в местах большого скопления пешеходов.