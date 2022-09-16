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Путин заявил о готовности России бесплатно поставлять удобрения развивающимся странам

Лейла Алиева
В мире
Путин заявил о готовности России бесплатно поставлять удобрения развивающимся странам
Фото: Администрация президента РФ

Россия готова бесплатно поставить удобрения развивающимся странам. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в рамках заседания глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

— Позавчера также проинформировал господина Гутерреша (генсек ООН — прим. «ВМ») о том, что в морских портах Евросоюза скопилось 300 тысяч тонн российских удобрений. Мы готовы бесплатно передать их в развивающиеся страны, — цитирует российского лидера РИА Новости.

В этот же день на саммите ШОС глава российского государства сделал ряд заявлений. Он подчеркнул, что Сотрудничество стран ШОС выстраивается на подходах, лишенных эгоизма в политике и экономике. Также Россия приветствует предоставление статуса партнера ШОС по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии, а также начало процедуры получения такого же статуса Бахрейном, Кувейтом, Мальдивами, Мьянмой и ОАЭ.

Накануне Путин в рамках саммита встретился с президентом Ирана Ибрахимом Раиси. По его словам, двухстороннее сотрудничество государств развивается позитивно.

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