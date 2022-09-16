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Церемония прощания с Владимиром Сунгоркиным прошла в Москве

Лейла Алиева
Общество
Церемония прощания с Владимиром Сунгоркиным прошла в Москве
Фото: Youtube / Радио Комсомольская Правда
Россия, Москва, Троекуровское кладбище Карта всех событий

На Троекуровском кладбище состоялось прощание с главным редактором «Комсомольской правды» Владимиром Сунгоркиным.

Церемония состоялась в Траурном зале Троекуровского кладбища.

Сунгоркин скончался в возрасте 68 лет. Он был журналистом, репортером и медиаменеджером, а также занимал должности главного редактора и генерального директора редакции газеты «Комсомольская правда».

По словам заместителя редактора отдела политики издания Александра Громова, Сунгоркин умер во время экспедиции в Приморье, где он собирал материал для книги о первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.

В связи со смертью главреда президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями его родственникам. Российский лидер отметил верность Сунгоркина своей профессии, этике, а также способность сплотить коллег в настоящую команду единомышленников.

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